مجلس الدولة يخطر «النواب» بموافقته على تعيين الصور في منصب النائب العام

النائب العام الصديق الصور. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس الأعلى للدولة قبول أعضائه، ترشيح الصديق الصور، لشغل منصب النائب العام، مطالبا مجلس النواب بإصدار قرار التكليف وفق التشريعات النافذة.

ووجه المجلس الأعلى للدولة، خطابا موجها لهيئة رئاسة مجلس النواب، قال فيه إنه قبل ترشيح الصور لمنصب النائب العام استنادا إلى نص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي بشأن التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السياسية.

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وتابع البيان أنه قبل بتعيين الصور أيضا بالإشارة إلى الكتاب رقم 33/2021، المؤرخ الموجه إلينا من المجلس الأعلى للقضاء بشأن إحالة محضر اجتماع المجلس بخصوص الاقتراع على طلبات الترشح لشغل منصب النائب العام، مع وضع جلسة مجلس النواب المنعقدة في 20 أبريل الحالي التي تم فيها التصويت بقبول ترشيح الصور لشغل منصب النائب العام.

والثلاثاء الماضي، صوت مجلس النواب، بأغلبية النواب الحاضرين على اعتماد الصديق الصور نائبًا عامًّا.