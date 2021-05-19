ابوجناح يبحث مشكلات الجنوب مع أعيان ومشايخ جرمة

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان ابوجناح اليوم الأربعاء مع أعيان ومشايخ منطقة جرمة بوادي الآجال المشكلات التي تعاني منها المنطقة بصفة خاصة وفزان بصفة عامة.
واستعرض اللقاء اجراءات حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة تردي الخدمات الأساسية، وتأمين السيولة النقدية والوقود. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لجهوده وجهود ممثلي فزان لضمان تمثيل عادل لفزان وتوجيه مخصصات عادلة لها من بند التنمية في الميزانية.
حضر الاجتماع أعضاء بمجلس النواب عن منطقة اوباري عبدالقادر حسن يحي، والنائب ابراهيم كرنفوده، وعمداء بلديات بنت بية، والغريفة، وأوباري، وغات، ووادي البوانيس، وبراك الشاطي، والقرضة، وادري.
وفي الخامس من مايو، استعرض ابوجناح مع عميد وأعضاء المجلس البلدي العربان (شرق مدينة غربان) ووجهاء من المنطقة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية والمواطنين بالعربان، المتعلقة بنقص إمدادات الوقود، والاشكاليات الفنية التي يعانيها خزان أبو زيان للمياه.