ابوجناح يبحث مشكلات الجنوب مع أعيان ومشايخ جرمة

لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان ابوجناح يلتقي مع أعيان ومشايخ منطقة جرمة بوادي الآجال، 19 مايو 2021. (بوابة الوسط)

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان ابوجناح اليوم الأربعاء مع أعيان ومشايخ منطقة جرمة بوادي الآجال المشكلات التي تعاني منها المنطقة بصفة خاصة وفزان بصفة عامة.

واستعرض اللقاء اجراءات حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة تردي الخدمات الأساسية، وتأمين السيولة النقدية والوقود. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لجهوده وجهود ممثلي فزان لضمان تمثيل عادل لفزان وتوجيه مخصصات عادلة لها من بند التنمية في الميزانية.

حضر الاجتماع أعضاء بمجلس النواب عن منطقة اوباري عبدالقادر حسن يحي، والنائب ابراهيم كرنفوده، وعمداء بلديات بنت بية، والغريفة، وأوباري، وغات، ووادي البوانيس، وبراك الشاطي، والقرضة، وادري.

وفي الخامس من مايو، استعرض ابوجناح مع عميد وأعضاء المجلس البلدي العربان (شرق مدينة غربان) ووجهاء من المنطقة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية والمواطنين بالعربان، المتعلقة بنقص إمدادات الوقود، والاشكاليات الفنية التي يعانيها خزان أبو زيان للمياه.

لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح مع أعيان ومشايخ منطقة جرمة بوادي الآجال، 19 مايو 2021. (بوابة الوسط)

لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح مع أعيان ومشايخ منطقة جرمة بوادي الآجال، 19 مايو 2021. (بوابة الوسط)

لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح مع أعيان ومشايخ منطقة جرمة بوادي الآجال، 19 مايو 2021. (بوابة الوسط)

لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان ابوجناح يلتقي مع أعيان ومشايخ منطقة جرمة بوادي الآجال، 19 مايو 2021. (بوابة الوسط)