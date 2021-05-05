أبوجناح يبحث الإشكاليات التي تواجه بلدية العربان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 05:21 مساء
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

استعرض نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان ابوجناح، اليوم الأربعاء، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي العربان (شرق مدينة غربان) ووجهاء من المنطقة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية والمواطنين بالعربان، المتعلقة بنقص إمدادات الوقود، والاشكاليات الفنية التي يعانيها خزان أبو زيان للمياه.

وأكد ابوجناح أن حكومة الوحدة الوطنية تتابع هذه المشاكل، وستعمل على حلها، وأنه سيتابع تحرك الجهات المعنية للحد من معاناة المواطنين في العربان وكل ربوع ليبيا، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وأوضح أنه تم الاتصال بمسؤول دائرة النهر الصناعي، وطلب منه التحرك العاجل لمعالجة المشاكل الفنية بالخزان.

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