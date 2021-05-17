إعادة فتح مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 09:33 مساء
سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا, خوسيه ساباديل. (أرشيفية: بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الإثنين، إعادة فتح مكتبها في العاصمة طرابلس وعودة السفير خوسيه ساباديل رئيس البعثة إلى العاصمة الليبية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «عاد اليوم سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى طرابلس».

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، عند وصوله إلى طرابلس «سنتمكّن من العمل بطريقة مباشرة وناجعة أكثر مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والشركاء».

وأضاف: «أنا متحمس لوجودي هنا مع فريقي بشكل دائم وأتطلع قدما إلى هذه المرحلة الجديدة للشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي».

وعادت أخيرا إلى العاصمة طرابلس كل من السفارة المصرية والسفارة الفرنسية لتأكيد الدعم للسلطة التنفيذية الجديدة التي جرى تشكيلها عقب جولات منتدى الحوار السياسي الليبي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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