توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة وتليها الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 06:47 مساء
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

واصلت مدينة طرابلس تسجيل العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا المستجد من بين المدن الليبية أمس الأربعاء، وذلك بعدم رصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الصادرة اليوم الخميس، 92 حالة إصابة بالمدينة من إجمالي 234 حالة جرى تسجيلها في عموم البلاد.

وتلي طرابلس مدينة الزنتان التي سجلت 47 إصابة، ثم مدينتا مصراتة وزليتن بعدد إصابات بلغت 15 حالة في كل منهما، وجنزور وسرت 12 إصابة في كل منهما، وطبرق (عشر) وبني وليد (سبع) والعجيلات وغدامس سجلت أربع إصابات في كل منهما والقرة بوللي والرياينة سجلت ثلاث إصابات في كل منهما، والماية وجادو والكفرة إصابتان في كل منها، والعامرية والسواني بن آدم وسبها ودرج حيث سجلت في كل منها إصابة واحدة.

- تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 307 حالات شفاء منها 217 حالة في طرابلس و18 حالة في مصراتة و29 حالة في الزنتان وثلاث حالات في غدامس، و19 حالة في ظاهر الجبل، و21 حالة في سرت. بينما سجلات ثلاث حالات وفاة في مصراتة وظاهر الجبل والكفرة جراء الإصابة بالفيروس.

وبهذه الإحصائية ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 181179 حالة منها 10465 حالة نشطة، في حين بلغ عدد المتعافين 167629 حالة بينما توفي نحو 3085 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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