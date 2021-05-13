تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 06:20 مساء
عناصر طبية تابعة للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، من بينها 126 حالة جديدة و108 حالات مخالطة، فيما سجل أيضا 307 حالات تعاف وثلاث حالات وفاة، وذلك للإحصائية الخاصة بيوم أمس الأربعاء.

وقال المركز في بيان بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا إنه تسلم 1188 عينة لإجراء التحاليل اللازمة لها من فروعه بمختلف مناطق البلاد، وتبين بعد فحصها بتقنية «Real Time PCR» أن من بينها 954 عينة سالبة و234 عينة موجبة، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الموجبة بلغت «19.7%».

وبهذه الإحصائية ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 181179 حالة منها 10465 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين 167629 حالة، في حين توفي نحو 3085 حالة جراء الإصابة بالفيروس.

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