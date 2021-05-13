كوبيش يناقش تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق مع مسؤولين إيطاليين في روما

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تنفيذ قراري الأمم المتحدة 2570 (2021) و 2571 (2021)، بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وكان كوبيش قد وصل، اليوم الأربعاء، إلى روما في زيارة رسمية لمناقشة سبل تعزيز عملية السلام في ليبيا مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب

وشدد كلا الجانبين على الحاجة الملحة إلى الإسراع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا على النحو الذي يطالب به الشعب الليبي وكما دعت إليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما التقى بالمبعوث الخاص لإيطاليا في ليبيا، السفير باسكوالي فيرارا، ومدير الشؤون السياسية السفير سيباستيانو كاردي في وزارة الخارجية.

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كما التقى المبعوث الخاص بوزيرة الداخلية، لوسيانا لامورجيس، التي أطلعته على الجهود التي تبذلها إيطاليا لدعم السلطات الليبية في تعزيز مراقبة الحدود، وخاصة في الجنوب.

احترام سيادة ليبيا

ودعا الإثنان إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، بما في ذلك حظر التسليح. ورحب المبعوث الخاص كوبيش بالمبادرة الإيطالية لفتح ممر إنساني معرباً عن ترحيبه بنية إيطاليا تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز نقل المهاجرين من ليبيا وإعادة توطينهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

كما بحث المبعوث الخاص كوبيش وفي لقاء مع وكيل الوزارة للشؤون الأوروبية، م أمندولا، سبل التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقديم دعم أفضل للشعب والسلطات الليبية في تحقيق المصالحة والوحدة والاستقرار في بلدهم.

وأكد ضرورة تحويل النموذج المتعلق بالهجرة نحو سياسة مشتركة وشاملة للاتحاد الأوروبي بالتعاون الوثيق مع السلطات الليبية.