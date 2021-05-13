وزيرة العدل: وضعنا اللبنات الأولى للمصالحة الوطنية بإطلاق سراح 78 محتجزا خلال حرب 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 12:18 صباحا
وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن. (وزارة العدل)

أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة عبدالرحمن أن عملية اطلاق سراح 78 من محتجزي  حرب 2019 التي تمت الليلة بمؤسسة الجديدة بطرابلس تعد اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية  بين أبناء الوطن الواحد، وأكدت على وجود مبادرات أخرى مستقبلا.

ووجهت الوزيرة في تصريح نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال» خلال حضورها الاحتفال بإطلاق سراح محتجزين بمؤسسة «الإصلاح والتأهيل الجديدة» بطرابلس التهاني لليبيين بحلول عيد الفطر المبارك ، مؤكدة أن «الاحتفال الليلة بلإطلاق سراح  هؤلاء الشباب يعد لبنة اساسية من لبنات المصالحة الوطنية بين الليبيين».

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وقالت وزيرة العدل «نحن سنعمل على بناء دولة القانون واحترام القضاء ولن يكون هناك بعون الله  سجون خارج القانون  ولن يتم سجن أي انسان إلا في إطاره »، كما أعلنت مواصلة العمل على  تنفيذ كل الاستحقاقات القادمة  وصولا الى التسليم السلمي للسلطة.

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