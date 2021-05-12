«الشرطة القضائية»: إطلاق 78 من المتهمين بقضية الاعتداء على طرابلس هذه الليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 04:43 مساء
شعار جهاز الشرطة القضائية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز الشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، إطلاق 78 من السجناء المتهمين في قضية الاعتداء على مدينة طرابلس في أبريل 2019 هذه الليلة من السجن الرئيسي في معيتيقة.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذه الخطوة تأتي «من منطلق مبدأ المصالحة الوطنية طريقًا للسلام والبناء لدولة ليبيا وبناءً على الاتفاقات السياسية ووقف إطلاق النار، وبرعاية خاصة من قبل وزيرة العدل حليمة إبراهيم».

وأكد جهاز الشرطة القضائية أنه سيجري تأمين ونقل السجناء المفرج عنهم بإشراف إدارة العمليات والأمن القضائي، التي ستتولى نقلهم من سجن طرابلس الرئيسي (معيتيقة) إلى سجن الجديدة.

- تبادل 35 محتجزًا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

وأعلن المجلس الرئاسي، مساء أمس الأربعاء، تبادل 35 محتجزًا من طرفي الصراع الليبي في حرب طرابلس بين القوات التابعة للقيادة العامة من جهة وقوات «بركان الغضب»، وذلك بمنطق الشويرف.

وقال عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اللواء مصطفى يحيي، إن هذه ليست أول عملية إطلاق محتجزين بين الطرفين، مؤكدا أن جميع المفرج عنهم بصحة جيدة، ووصل أغلبهم إلى مناطقهم.

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