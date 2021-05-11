تبادل 35 محتجزا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 10:50 مساء
تبادل 35 محتجزًا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5», 11 مايو 2021.(المجلس الرئاسي)

أعلن المجلس الرئاسي، الإفراج عن 35 محتجزًا من طرفي الصراع الليبي في حرب طرابلس (قوات القيادة العامة وقوات بركان الغضب).

وأفاد عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اللواء مصطفى يحيي، بإنجاز عملية جديدة لتبادل المحتجزين في منطقة الشويرف، بالإفراج عن 35 محتجزًا من الطرفين، وفق بيان نشره المجلس الرئاسي اليوم.

وقال يحى إن هذه ليست أول عملية إطلاق محتجزين بين الطرفين، مؤكدا أن جميع المفرج عنهم بصحة جيدة، ووصل أغلبهم لمناطقهم.

وأوضح أن هذا الإفراج، الذي حضره عدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف، جاء نتاج جهود خيرة من كلا الطرفين تواصل لأشهر طويلة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» بأن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أشرفت اليوم على عملية تبادل لمجموعة جديدة من المحتجزين، وذلك بمنطقة الشويرف جنوب غرب البلاد.

وذكرت المصادر أن عدد المحتجزين في عملية التبادل يتجاوز 30 فردًا، دون تقديم مزيد المعلومات بشأن العملية التي تجرى بين حين وآخر بين أطراف الحرب في طرابلس التي انتهت العام الماضي.

تبادل 35 محتجزًا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5», 11 مايو 2021.(المجلس الرئاسي)
تبادل 35 محتجزًا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5», 11 مايو 2021.(المجلس الرئاسي)
تبادل 35 محتجزًا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5», 11 مايو 2021.(المجلس الرئاسي)
تبادل 35 محتجزًا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5», 11 مايو 2021.(المجلس الرئاسي)
تبادل 35 محتجزًا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5», 11 مايو 2021.(المجلس الرئاسي)
تبادل 35 محتجزًا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5», 11 مايو 2021.(المجلس الرئاسي)
تبادل 35 محتجزًا بين طرفي الصراع الليبي بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5», 11 مايو 2021.(المجلس الرئاسي)
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