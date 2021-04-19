وزيرة العدل تناقش المواعيد المقترحة لتنظيم المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية

اجتماع المستشارة حليمة عبدالرحمن مع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية. (وزارة العدل)

ناقشت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن، صباح اليوم الإثنين، مع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية المواعيد المقترحة لتنظيم المؤتمر المرتقب في ليبيا.

وقالت وزارة العدل، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المؤتمر الدولي «العدالة الانتقالية، الدروس المستفادة» المزمع تنظيمه في ليبيا يجري الإعداد له منذ سنتين، وتأخر تنفيذه بسب جائحة كورونا».

وأوضحت الوزارة أن اجتماع وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن مع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر تناول المواعيد المقترحة لعقد المؤتمر، ومسألة التجهيزات والجهات المستهدفة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وذكرت الوزارة أن المؤتمر يُعقد بتنظيم وإشراف المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على استئناف اللجنتين اجتماعهما، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامته قريبًا.

اجتماع المستشارة حليمة عبدالرحمن مع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية. (وزارة العدل)

اجتماع المستشارة حليمة عبدالرحمن مع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية. (وزارة العدل)

اجتماع المستشارة حليمة عبدالرحمن مع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية. (وزارة العدل)