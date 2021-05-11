تبون وماكرون يتفقان على دعم مسار التسوية ومساعدة الحكومة الليبية على تنظيم الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 07:51 مساء
من اليمين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الرئاسة الجزائرية)

اتفق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعم مسار التسوية في ليبيا وتقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ماكرون، اليوم الثلاثاء، مع تبون جرت خلاله مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن المكالمة الهاتفية «كانت فرصة لفحص العلاقات الثنائية، والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى».

وأوضحت أن تبون وماكرون تبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، لا سيما في تشاد والنيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار.

وأضافت: «وبخصوص الوضع في ليبيا، تم الاتفاق بين الرئيسين على دعم مسار التسوية في هذا البلد الشقيق، بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف».

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