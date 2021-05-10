أب يجلد طفلته ويقتلها «سلقا» في أجدابيا

الطفلة الضحية, (الإنترنت)

أقدم رجل من مدينة أجدابيا على قتل طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات، بواسطة مياه ساخنة بعد أن وضعها في حوض الاستحمام لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة إلا ربع، ما أدى إلى إصابة الطفلة بحروق في كامل جسدها بنسبة 90%، حسب ما ذكره رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا، ملازم ثانٍ محمد الفاخري .

وقال الفاخري، ورد بلاغ من مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، عن وصول طفلة صغيرة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تعرضت إلى نسبة 90% من الحروق، نتيجة وقوع مياه ساخنة عليها، وجرى استلام القضية في البداية من مركز شرطة أجدابيا، كونها قضية عوارض، والتحقيق مع والد الطفلة ولكن من خلال الأقوال والشبهات التي نقلت في المدينة، حول الحادثة أمرت النيابة العامة استلام القضية من قبل قسم البحث الجنائي أجدابيا، لاستكمال التحقيقات فيها ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك

وأضاف أنه جرى استدعاء والد الطفلة وزوجته للتحقيق معه ومعرفة التفاصيل بالكاملة، وحسب الرواية التي أدلى بها والد الطفلة في محضر التحقيق، فإنه كان خارج المنزل أثناء فترة وقوع الماء الساخن على طفلته في المطبخ، مع وجود زوجة الأب التي قامت بإسعافها مع ابن عم والد الطفلة إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا

وبعد التحقيقات الكاملة مع زوجة والد الطفلة، اعترفت بالقضية بالكامل والتي لم تكن نفس الأقوال التى أدلى بها والد الطفله في مركز شرطة أجدابيا وبتاريخ 7 مايو الحالي وعلى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، أُصيبت الطفلة بالإسهال ومع عدم قدرتها على الذهاب إلى الحمام، قام والدها بضربها بواسطة سوط المتعارف عليه «سوط الخيول» فأصابها بعدة إصابات في جسدها، وذلك حسب تقرير الطبيب الشرعي بالمستشفى، كما قام والدها بنقلها إلى دورة المياه ووضعها في حوض الاستحمام لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة إلا ربع، ما أدى إلى إصابة الطفلة بحروق في كامل جسدها بنسبة90 %.

كما قام والدها بوضعها في إحدى غرف المنزل من وقت الظهيرة إلى الساعة التاسعة ليلاً، والاتفاق مع زوجته بأن يكون خارج المنزل ويتم الاتصال بأحد أقاربه لكي يتم إسعاف الطفلة إلى المستشفى، وبالفعل قام أحد أقاربه بنقل الطفلة إلى مستشفى المقريف أجدابيا، التي وصلت متوفاة نتيجة ما تعرضت له من الضرب وسكب المياه الساخنة على كامل جسدها.

وبعد التحقيقات اعترف والد الطفلة بارتكابه الجريمة في حق طفلته، وعلى ضوء ذلك جرى إخطار النيابة العامة والانتقال إلى منزله وبعد تفتيشه عثر على أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات نوع حشيش، وتم تسليم المجرم إلى جهات الاختصاص لكي ينال جزاءه.