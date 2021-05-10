اليوم.. وقفة تضامنية لنصرة «الأقصى» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 03:35 مساء
جانب من اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى, (الإنترنت)

أعلنت مفوضية المجتمع المدني فرع مصراتة، تنظيم عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية نصرة للمسجد الأقصى وتضامنًا مع أهالي القدس، فيما يواجهونه من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووجهت المفوضية الدعوة لكل منظمات المجتمع المدني مصراتة، للمشاركة في هذه الوقفة أمام قاعة الشهداء، اليوم الإثنين في الساعة الخامسة مساء.

ليبيا تدين اعتداء قوات الاحتلال على المصلين واقتحام المسجد الأقصى

وتصاعد التوتر في القدس في الأسابيع الأخيرة بسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية بعض أجزاء البلدة القديمة خلال رمضان، وفي خضم معركة قضائية حول إخلاء عائلات فلسطينية منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود.

والسبت دانت دولة ليبيا اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، وهم يؤدون شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما دانت الوزارة «ممارسات سلطات الاحتلال المتعلقة بالتهجير القسري لعائلات فلسطينية من مدينة القدس الشريف، وما يمثله كل ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني».

 وحذر البيان من أن هذا الاعتداء ينذر بتصعيد الموقف وبتداعيات خطيرة تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين وتقوض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».

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