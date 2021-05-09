ليبيا تدين اعتداء قوات الاحتلال على المصلين واقتحام المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 11:21 صباحا
صورة نشرتها وزارة الخارجية الليبية على صفحتها تظهر ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى مساء السبت 8مايو 2021

دانت دولة ليبيا اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، وهم يؤدون شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك،

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مساء السبت،ونشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أدانت فيه «ممارسات سلطات الاحتلال المتعلقة بالتهجير القسري لعائلات فلسطينية من مدينة القدس الشريف، وما يمثله كل ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني».

 وحذر البيان من أن هذا الاعتداء ينذر بتصعيد الموقف وبتداعيات خطيرة تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين وتقوض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».

طرابلس تطالب بحماية الفلسطينين
وقالت وزارة الخارجية، في بيانها، إن «دولة ليبيا تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وصون وحماية ممارسة الشعائر الدينية والأماكن المقدسة والتاريخية للمسلمين والمسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأسفرت الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية، ليل الجمعة السبت، عن جرح أكثر من 220 شخصا في حصيلة جديدة، في تصعيد دانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية داعية إلى وضع حد له.

وأطلقت «لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل»، وهي هيئة تمثيلية لعرب إسرائيل، دعوات إلى التظاهر، السبت، تضامنًا مع فلسطينيي القدس، وفق «فرانس برس».

عنف الشرطة الإسرائيلية
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الشغب الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية في مواجهة الفلسطينيين حول أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الموقع الذي يقول اليهود إنه بني فوق الهيكل.

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 205 فلسطينيين أُصيبوا في أعمال العنف في الأقصى وفي أنحاء القدس الشرقية، موضحًا أنه أعد مستشفى ميدانيًّا بسبب امتلاء غرف الطوارئ في المستشفيات.

وظهرت في تسجيل فيديو نشره شهود عيان القوات الإسرائيلية وهي تداهم الباحة الواسعة أمام المسجد وتطلق قنابل الصوت داخل المبنى، حيث كانت حشود من المصلين بينهم نساء وأطفال يؤدون الصلاة في يوم الجمعة الأخير من رمضان.

ووقعت هذه الصدامات، بينما تصاعد التوتر في القدس في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية بعض أجزاء البلدة القديمة خلال رمضان، وفي خضم معركة قضائية حول إخلاء عائلات فلسطينية منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود.

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