الشروع في مد خطوط الصرف الصحي لمشروع الهضبة الزراعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 10:59 مساء
الشروع في مد خطوط الصرف الصحي لمشروع الهضبة الزراعي، 8 مايو 2021. (بلدية أبوسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، اليوم السبت، انطلاق أعمال رصف الطريق الممتد من جزيرة القاسي حتى جزيرة الشريف بمحلة الحسين.

وقال المجلس، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن شركة «الرمال» المنفذة استهلت أعمالها في مد خط الصرف الصحي قطر 600 مم على طول الطريق كبداية لإدخال الصرف الصحي لمشروع الهضبة الزراعي.

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وأضاف أن دخول الصرف الصحي إلى مشروع الهضبة الزراعي يسهم في تحسين البنية التحتية للمشروع، خاصة في ظل معاناته من «آبار سوداء»، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والشركة المنفذة.

الشروع في مد خطوط الصرف الصحي لمشروع الهضبة الزراعي، 8 مايو 2021. (بلدية أبوسليم)
الشروع في مد خطوط الصرف الصحي لمشروع الهضبة الزراعي، 8 مايو 2021. (بلدية أبوسليم)
الشروع في مد خطوط الصرف الصحي لمشروع الهضبة الزراعي، 8 مايو 2021. (بلدية أبوسليم)
الشروع في مد خطوط الصرف الصحي لمشروع الهضبة الزراعي، 8 مايو 2021. (بلدية أبوسليم)
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