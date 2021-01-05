«بلدي أبوسليم»: افتتاح المركز الصحي مشروع الهضبة

المركز الصحي مشروع الهضبة، 4 يناير 2020، (بلدي أبوسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم افتتاح المركز الصحي مشروع الهضبة الزراعي بعد إتمام أعمال التجديد والصيانة به.

وأشار المجلس إلى أن المركز، الذي افتتح أمس الإثنين، «تعرض للخراب والدمار» خلال حرب العاصمة طرابلس، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت البيان إلى إتمام أعمال التجديد بالمجهودات الذاتية، مضيفا أنه «لم يبق إلا تجهيزه من الجهات ذات الصلة» لكي يتمكن من تقديم الخدمات الصحية الأولية.

حضر الافتتاح عميد المجلس البلدي وبعض الأعضاء به، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الصحة بحكومة الوفاق وعدد من مديري المكاتب الخدمية بالبلدية، وأعضاء من الحرس البلدي أبوسليم وأهالي وسكان المنطقة.