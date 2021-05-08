الكوني يجتمع مع قيادات عسكرية بالمنطقة الجنوبية

الكوني خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية بالمنطقة الجنوبية. (بوابة الوسط)

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع آمر منطقة سبها العسكرية الفريق ركن على سليمان وعدد من القيادات العسكرية من الضباط بالمنطقة الجنوبية، لمناقشة جهود توحيد المؤسسة العسكرية على مستوى ليبيا.



الاجتماع عقد أمس الجمعة بمقر «منطقة سبها العسكرية» في أوباري، وضم عددا من أمراء الكتائب والوحدات، وذلك ضمن اللقاءات التي يعقدها المجلس الرئاسي مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية التي بدأت خلال الأسابيع الماضية.



وتهدف هذه اللقاءات إلى «توحيد المؤسسة العسكرية، وفقا لما جاء باتفاق جينف والأولويات التي وضعها المجلس الرئاسي».



إلى ذلك، بدأ الكوني اجتماعات مع عمداء بلديات أوباري وبنت بيه ولغريفة ومدير أمن أوباري، حيث استمع إلى العراقيل التي تواجه تلك المناطق.

الكوني خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية بالمنطقة الجنوبية. (بوابة الوسط)