تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 11:46 مساء
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين، 6 مايو 2021. (الأناضول)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو «متفقون على (ضرورة) انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا»، ودعا إلى «عدم الخلط بين التواجد الشرعي في ليبيا وبين المقاتلين الإرهابيين الأجانب».

وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمع تشاووش أوغلو مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين، قال أوغلو إن بلاده« تقدم الدعم العسكري والاستشاري إلى ليبيا بموجب اتفاقية بين دولتين ذاتا سيادة»، حسب وكالة أنباء الأناضول.

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ودعا وزير الخارجية التركي إلى «عدم الخلط بين التواجد الشرعي في ليبيا وبين المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، وأضاف «هناك الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، متفقون على (ضرورة) انسحابهم من هناك، لكن ليس من مصلحة ليبيا إنهاء الدعم الذي تحتاجه، كالتدريب العسكري والدعم الاستشاري، المقدمان (من قبل تركيا) بموجب اتفاقية بين دولتين ذات سيادة».

واستطرد أن «تدخل أطراف ثالثة في اتفاقيات ثنائية بين بلدين لن يكون نهجا صحيحا»، وأشار إلى أنه زار ليبيا مطلع الأسبوع الجاري، لافتا إلى «أهمية تقديم الدعم إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لتحضير ليبيا للانتخابات وتلبية مطالب الشعب».

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