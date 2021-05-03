خلال لقاء اللافي والكوني.. أوغلو يشيد بالتطور الأمني في العاصمة طرابلس

عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي خلال لقاء مع الوفد التركي رفيع المستوى، 3 مايو 2021. (وال)

أشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بالتطور الملحوظ الذي تشهده العاصمة طرابلس، على المستوى الأمني، مجددا دعم الحكومة التركية للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي مساء الإثنين بطرابلس الوفد التركي رفيع المستوى برئاسة أوغلو، حيث تناولت المقابلة التي حضرتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش آفاق التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والأمنية، والعسكرية، والسياسية، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال). وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده «مستمرة في دعم حكومة الوحدة الوطنية، وستواصل تنسيقها حتى تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار الكاملين، وتتوحد كافة مؤسساتها».

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من جهته، جدد عبد الله اللافي عضوًا للمجلس الرئاسي - القائد الأعلى للجيش الليبي - شكره لما قدمته تركيا من دعم ومساندة في كافة المجالات، ومساهمتها في الجهود الدولية الداعمة لاستقرارها. وأكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، «ضرورة توحيد المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لما لها من أهمية للمساهمة في تأمين الحدود الليبية الجنوبية، وقال إن استقرار دول الجوار يعني بالأساس استقرار ليبيا».

ويضم الوفد التركي وزير الدفاع الوطني خلوصي آكار، ورئيس الأركان والفريق أول ياشار غولر ورئيس جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان ، و نائب رئيس حزب العدالة والبناء، أفكان أعلا والوفد المرافق لهم.

وفي وقت سابق الإثنين، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الوفد التركي، حيث بحث اللقاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، بحسب ما أفاد بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.