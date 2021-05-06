السفير الأميركي: نؤيد تماما دعوة المنقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 10:03 مساء
السفير الأميركي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند تأييده التام لدعوة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن خروج القوات الأجنبية من البلاد من أجل الحفاظ على سيادتها.

وقال نورلاند في تصريح نشرته السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الخميس، «نؤيد تماما دعوة وزير الخارجية (نجلاء) المنقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية من أجل سيادة ليبيا واستقرارها».

- المنقوش تشدد على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة «في إطار وجداول زمنية واضحة»

ويأتي تصريح السفير الأميركي بعد انتقادات من قبل أطراف محلية وجهت للمنقوش عقب تصريحاتها بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وخلال اجتماعها الأخير مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، شددت المنقوش، على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «في إطار واضح وجداول زمنية واضحة»، وفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأربعاء الماضي.

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