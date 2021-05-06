العدد 285: الملف الليبي محور اهتمام مجموعة الـ7.. وإحياء قضية أبوسليم

العدد 285 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 6 مايو 2021. (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس العدد المزدوج (285-286) من جريدة الوسط ، ويحوي متابعات لمستجدات المشهد العام في ليبيا، وتطورات الأحداث المتعلقة بالشأنين العربي والدولي، إلى جانب قضايا الاقتصاد، ومواكبة جديد الملاعب الرياضية، ومناشط الثقافة والفنون.

بعنوان «الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7»، جاءت القصة الرئيسية في الصفحة الأولى، وتتعرف فيها على متابعة ورصد للموقف الدولي تجاه ليبيا، وترصد القصة حراكا أمنيا دبلوماسيا دوليا؛ لمتابعة وقف إطلاق النار والهجرة غير القانونية، كما يرصد بحث قنبلة «مرتزقة ليبيا» على مائدة وزراء الدفاع الأوروبيين في بروكس، بالتزامن مع معاودة «إيريني» نشاطها لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وتقرأ في الصفحة الأولى أيضا، وفي الرابعة، كيف احتفت ليبيا الجديدة باليوم العالمي لحرية الصحافة بسبعة توجيهات حكومية.

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الحكومة تعهدت بمنع استهداف الصحفيين أواعتقالهم أواستخدام العنف ضدهم والالتزام بحمايتهم. كما أعلنت أن انتقاد أدائها حق أصيل لكل الليبيين، مؤكدة احترامها الحق في التعبير، فيما سلم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، جائزة الدولة التقديرية للصحافة في نسختها الأولى، إلى الصحفي المخضرم فيصل فخري.



إحياء « قضية مذبحة سجن أبوسليم»

وتتصدر الصفحة الرابعة حيثيات إحياء قضية مذبحة سجن أبوسليم، التي سيعاد نظرها أمام دائرة جنائية جديدة، باعتبارها من الجرائم الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، بقرار من المحكمة العليا بعد ربع قرن من وقوع أحداثها.

وفي الصفحة نفسها ستجد تطورات إصابات فيرويس كورونا وحملة التطعيم ضده؛ حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، وصول إجمالي الإصابات في ليبيا، إلى 178 ألفا و927 حالة، منها عشرة آلاف و811 نشطة، و165 ألفا و58 متعافيا، و3058 متوفيا، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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المركز الوطني كشف عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، فيما تماثل للشفاء 395 مصابا، في حين توفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز الأربعاء. وتمثل أعداد المصابين تراجعا مقابل أعداد المصابين في اليوم السابق.

في المقابل يزداد الإقبال على التطعيم؛ حيث تجاوزت أعداد من تلقوه 70 ألفا.

ويتصدر تقرير مهم بعنوان: «مصر وليبيا.. تفعيل مذكرات التفاهم نحو الشراكة الاستراتيجية»، الصفحة الخامسة، ويرصد زيارة وفد مصري إلى المطارات الليبية لاستئناف الرحلات إلى القاهرة حيث تقرر تسيير 35 رحلة من مطارات «معيتيقة ومصراتة وبنينا» إلى مطار القاهرة الدولي خلال أيام، وذلك مع انطلاق الدورة الثالثة عشرة للجنة القنصلية المشتركة والاستعداد لفتح السفارة المصرية في طرابلس بعد عيد الفطر المبارك.

وتحت عنوان الهجرة غير الشرعية.. «أزمة الربيع والصيف» تقفز على الواجهة، تقرأ في الصفحة الخامسة أيضا كيف قفزت أزمة الهجرة غير الشرعية التى تؤرق السلطات الليبية، كما تشغل بال المنظمات الدولية ودول الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة مع تزايد محاولات الهجرة إلى أوروبا في فصلي الربيع والصيف.

اشتعال سباق شركات النفط في ليبيا

وتقرأ في صفحات الاقتصا، تقريرا مهما يكشف كيف زاد تسابق شركات نفط عالمية على الفوز بعقود استثمار داخل ليبيا، خصوصا في ظل أجواء الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد،.

ويكشف تقرير فرنسي عن خطوة استباقية اتخذتها شركة «توتال»، لتسبق الشركات الكبرى الأخرى، من خلال مساعي إعادة تموقعها في ليبيا والجزائر.

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وفي صفحات الرياضة نقرأ أخبارا سارة بخصوص رفع الحظر الدولي والأفريقي عن الملاعب الليبية الذي استمر قرابة سبعة أعوام.

ويستعرض العدد الجديد آخر أنباء بورصة التكهنات بخصوص استقدام مدرب جديد للمنتخب الليبي لكرة القدم، بعد فسخ عقد زوران.

أيضا نقرأ موضوعا لطيفا عن ذاكرة الرياضة الليبية المصورة من خلال تقرير يستعرض إصدارات الصحافة الرياضية في ليبيا ومنها مجلة ليبيا المصورة الصادرة في العام 1935.