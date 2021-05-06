أميركا و4 دول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 07:45 مساء

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، مساء اليوم الخميس، رفضها إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشددة على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده.

وذكرت سفارات الدول الخمس في بيان مشترك حول أهمية دعم المؤسسات الليبية للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد «أن قرار مجلس الأمن رقم (2570) دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021».

وقال سفارات الدول الخميس إنه «بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية»، مشيرة إلى أنها «تعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم (2570)».

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