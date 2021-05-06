دراسة إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 03:56 مساء
من اجتماع وزير النفط مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، 6 مايو 2021. (وزارة النفط والغاز)

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد إمحمد عون بمكتبه، اليوم الخميس، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب لحل مشكلات توفر الوقود وغاز الطهي.

وتطرق الاجتماع إلى ملف التوظيف، ومدى إمكانية إيجاد فرص عمل للخريجين ممن يسكنون المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية، وكذلك توفير الخدمات المناسبة للسكان، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

- وزير النفط يبحث مع عمداء بلديات الجنوب المختنقات اليومية للمواطنين وسبل حلها

وناقش الاجتماع كذلك إتاحة الفرص للشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ بعض والمشاريع، وإعطاءها الأولوية في ذلك، إضافة إلى إتاحة الفرصة لسكان مناطق الجنوب للاستفادة واستعمال خدمات طيران النفط، خاصه في الحالات الطارئة، و ذلك نظرًا لعدم توفر رحلات جوية من وإلى مطارات مدن الجنوب.

وأكد الوزير أن الوزارة «لن تدخر جهدا في سبيل توفير كل ما يلزم من إمكانيات متاحة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تحقق تطلعات أهلنا في الجنوب و ترفع المعاناة عنهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي لن ترهبنا
دولى
«الصحة العالمية» تشيد بقرار واشنطن «التاريخي» بدعمها رفع براءات اختراع لقاحات ...
دولى
بالصور: تشيلسي يطيح ريال مدريد.. ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
بوفون يعلن رحيله عن «يوفنتوس» بنهاية الموسم
رياضة عالمية
ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»
دولى
الحكومة المصرية تعلن قرارات عاجلة لمواجهة «كورونا» قبل عيد الفطر وتستمر لأسبوعين
عربى
للعام الثاني.. السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج
عربى
ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بنتاغون» يحدد موعد دخول الصاروخ الصيني التائه إلى الغلاف الجوي