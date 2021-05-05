صحفيو وإعلاميو سبها يحتجون على تخصيص بيت الثقافة لديوان رئاسة الوزراء بالجنوب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 05 مايو 2021, 11:03 مساء
مقر بيت الثقافة في مدينة سبها. (الإنترنت)

احتجت رابطة الصحفيين والإعلاميين في سبها على تخصيص بيت الثقافة في المدينة ليكون مقرا لديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، مطالبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة إعادة النظر في القرار وتقديم الدعم اللازم لبيت الثقافة وتمكينه من القيام بدوره التنويري.

وقالت صحفيو وإعلاميو سبها في بيان تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الأربعاء، إنهم تفاجأوا «بأن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعمل على أن يكون مبنى بيت الثقافة الذي يعتبر صرحا ثقافيا ومتنفسا للمبدعين بالمنطقة، ديوانا لرئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية»، معتبرين إن ذلك «تعديا صارخا وغير مبرر لشريحة المثقفين وعودة إلى مربع التهميش والإقصاء» وطمس للوجه الثقافي لمدينة سبها خاصة وفزان عامة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة من جانب الحكومة تأتي «في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا بانتهاء حالة الانقسام السياسي والوصول إلى اتفاق يلم شمل الليبيين ويضع لبنة بناء الدولة المدنية التي ينشدها الجميع».

وأوضح البيان أن بيت الثقافة بمدينة سبها «قبل أن يكون مجرد مبنى هو ملتقى للمثقفين والملجأ الوحيد للإبداع في ظروف غاية في الصعوبة يعيشها الوسط الثقافي والفني خاصة في الجنوب الليبي».

وطالب صحفيو وإعلاميو سبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بـ«إعادة النظر في هذا الموضوع حفاظا على المشهد الثقافي بالجنوب»، وضرورة «تقديم الدعم والمساعدة في إحياء الأنشطة الثقافية والفنية بالمنطقة التي تزخر بموروث ثقافي وفني غاية في الأهمية والتي تسهم في إرساء قواعد السلام والتعايش السلمي في المجتمع السبهاوي الذي عانى ويلات الحروب والانقسام».

ودعا صحفيو وإعلاميو سبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ختام البيان إلى زيارة المنطقة والاطلاع على واقع الحال والالتقاء والمثقفين والأدباء والفنانين والاستماع إلى صوتهم من أجل مستقبل أفضل للمنطقة بشكل خاص وليبيا بشكل عام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»
دولى
الحكومة المصرية تعلن قرارات عاجلة لمواجهة «كورونا» قبل عيد الفطر وتستمر لأسبوعين
عربى
للعام الثاني.. السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج
عربى
ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
مفاجأة: سباب واعتذار واتجاه إلى التحقيق بعد قمة سيتي وسان جيرمان
رياضة عالمية
التكتل الفيدرالي يؤكد تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
ليبيا
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
صور واقعية لكهربائية «مرسيدس» من الشارع
سيارات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصر تتلقى 4.9 مليون جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»