وزير المواصلات يتفقد سير عمل المشاريع بمطار معيتيقة (صور)

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي خلال زيارة ميدانية الأربعاء لمطار معيتيقة الدولي، 5 مايو 2021. (وزارة المواصلات)

أجرى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي بزيارة ميدانية الأربعاء لمطار معيتيقة الدولي «لتفقد المرافق وسير عمل المشاريع الجاري تنفيذها بالمطار و للتأكد من مستوى جاهزيته لاستقبال شركات الطيران الدولية».

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تخللت الجولة زيارة لبعض المرافق الأساسية بصالة المغادرة و الاستقبال من بينها نقاط التفتيش الأمني الآلية ومشروع استكمال صالة المغادرة الدولية».

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واطلع الوزير على «سير عمل مشروع صيانة ممر التوصيل (برافو) الجاري تنفيذه بالمطار، وبعض أعمال الصيانة للحفر والهبوطات بساحة وقوف الطائرات، وأعمال البنية التحية لإنارة المهبط».

كما زار الوزير ومرافقوه «مشروع إنشاء برج المراقبة الجوية الجديد الذى توقف عن العمل في الفترة الماضية، وجاهزية المطار من الناحية الأمنية من تجهيزات ومعدات».

رافق الشهوبي في جولته بالمطار رئيس مصلحة المطارات المكلف ومديرو الإدارات الفنية المختصة بالمصلحة، وكان في إستقبالهم مدير عام مطار معيتيقة الدولي ومديرو المكاتب الفنية بالمطار.

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي خلال زيارة ميدانية الأربعاء لمطار معيتيقة الدولي، 5 مايو 2021. (وزارة المواصلات)

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي خلال زيارة ميدانية الأربعاء لمطار معيتيقة الدولي، 5 مايو 2021. (وزارة المواصلات)

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي خلال زيارة ميدانية الأربعاء لمطار معيتيقة الدولي، 5 مايو 2021. (وزارة المواصلات)