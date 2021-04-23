النجار يفتتح عيادة طبية داخل صالة مطار معيتيقة (صور)

النجار يفتتح عيادة طبية داخل صالة مطار معيتيقة، 22 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

افتتح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، ومدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، الخميس، قسم العزل الموقت بمقر مكتب الرقابة الصحية الدولية بمطار معيتيقة التابع للمركز.

كما افتتح النجار والطبيب العيادة الطبية داخل صالة مطار معيتيقة الدولي، وهي مجهزة بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة ومقدمة من المنظمة الدولية للهجرة، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحسب البيان، فتأتي الخطوة ضمن برنامج الشراكة والتعاون المشترك بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمة الدولية للهجرة لتطوير مكاتب الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز في المنافذ الرئيسية.

النجار يفتتح عيادة طبية داخل صالة مطار معيتيقة، 22 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

النجار يفتتح عيادة طبيبة داخل صالة مطار معيتيقة، 22 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

النجار يفتتح عيادة طبيبة داخل صالة مطار معيتيقة، 22 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

النجار يفتتح عيادة طبيبة داخل صالة مطار معيتيقة، 22 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

النجار يفتتح عيادة طبيبة داخل صالة مطار معيتيقة، 22 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)