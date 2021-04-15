النجار يستعرض مع «الدولية للهجرة» برامج الدعم الصحية للمهاجرين

من لقاء النجار مع ممثل المنظمة الدولية للهجرة، 13 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

راجع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين النجار، مع الممثل الصحي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا الدكتور العارف حسين، مراحل تنفيذ برامج الشراكة المتعلقة بدعم البرامج الصحية للمهاجرين، من خلال تقديم الدعم الفني اللوجستي لمكاتب الرقابة الصحية الدولية التابعه للمركز في منافذ العبور البرية والجوية.



وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان، الخميس، إن مكاتب الرقابة الصحية الدولية تم تطويرها عبر تزويدها بوحدات عزل متكاملة بالمعدات الطبية الأساسية، إضافة إلى سد عديد الاحتياجات والبرامج المتعلقة بمراكز إيواء المهاجرين، من حيث إجراء المسوحات الصحية ومتابعة برامج وقاية وتشخيص وعلاج وتطعيم المهاجرين، علاوة على دعم برامج الرصد والتقصي والاستجابة السريعة خصوصا تلك المتعلقة بالمهاجرين والنازحين.

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وخلال الاجتماع، الذي عقد بقاعة اجتماعات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بقرجي، شكر النجار المنظمة الدولية للهجرة على «جهودها الحثيثة لدعم المركز وبرامجه الصحية، ومساهمتها في إنجاح الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد»، مؤكدًا ضرورة تطوير برامج الشراكة بين الجانبين.

من لقاء النجار مع ممثل المنظمة الدولية للهجرة، 13 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

من لقاء النجار مع ممثل المنظمة الدولية للهجرة، 13 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)