النجار يستعرض مع «الدولية للهجرة» برامج الدعم الصحية للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 12:57 مساء
من لقاء النجار مع ممثل المنظمة الدولية للهجرة، 13 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

راجع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين النجار، مع الممثل الصحي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا الدكتور العارف حسين، مراحل تنفيذ برامج الشراكة المتعلقة بدعم البرامج الصحية للمهاجرين، من خلال تقديم الدعم الفني اللوجستي لمكاتب الرقابة الصحية الدولية التابعه للمركز في منافذ العبور البرية والجوية.

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان، الخميس، إن مكاتب الرقابة الصحية الدولية تم تطويرها عبر تزويدها بوحدات عزل متكاملة بالمعدات الطبية الأساسية، إضافة إلى سد عديد الاحتياجات والبرامج المتعلقة بمراكز إيواء المهاجرين، من حيث إجراء المسوحات الصحية ومتابعة برامج وقاية وتشخيص وعلاج وتطعيم المهاجرين، علاوة على دعم برامج الرصد والتقصي والاستجابة السريعة خصوصا تلك المتعلقة بالمهاجرين والنازحين.

- النجار: 18 بلدية جاهزة لتسلم لقاح «سبوتنيك» المضاد لفيروس «كورونا»

وخلال الاجتماع، الذي عقد بقاعة اجتماعات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بقرجي، شكر النجار المنظمة الدولية للهجرة على «جهودها الحثيثة لدعم المركز وبرامجه الصحية، ومساهمتها في إنجاح الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد»، مؤكدًا ضرورة تطوير برامج الشراكة بين الجانبين.

من لقاء النجار مع ممثل المنظمة الدولية للهجرة، 13 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
من لقاء النجار مع ممثل المنظمة الدولية للهجرة، 13 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 1)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 1)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 1)
فيديو
الاتحاد الأوروبي يفاوض «فايزر» لطلب 1.8 مليار جرعة من لقاحها لسنة 2022-2023
دولى
وفاة برني مادوف صاحب أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ
دولى
«التعشير الحجازي» رقصة «حربية» متوارثة عبر الأجيال في السعودية
ثقافة وفن
وصفتهم الحكومة بـ«مرتزقة» تسللوا من ليبيا.. المعارضة التشادية تعلن عن تحرير مدن ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترصد أهم أرقام وإحصاءات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
السلطات الصحية الأميركية توصي بتجميد استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» إثر مخاوف ...
دولى
إبراهيم الكوني: أنا في سباق مع الزمن لكي أنزف كما ينبغي
ثقافة وفن
تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
ليبيا
في ضريح أتاتورك.. ماذا كتب الدبيبة؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أضرار ترك خزان الوقود شبه فارغ