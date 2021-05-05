حالتا إصابة بـ«كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 03:51 مساء
مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مركز الشفاء للعزل الصحي درنة، اليوم الأربعاء، حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع إجمالي عدد الحالات الموجودة بالمركز إلى سبع.

وفي نشرته اليومية عن الوضع الوبائي في المدينة، المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، قال المركز إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل العناية بلغ أربعة مصابين، فيما توجد ثلاث حالات بقسم الإيواء.

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وأصدر رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنة إبراهيم عزوز، في مارس الماضي، سبع توصيات للحد من انتشار الوباء، بينها تنفيذ حظر تجول جزئي، وإغلاق المنتجعات والمصايف، والعمل على تعقيم الأماكن الحكومية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إضافة إلى عزل المدن إذا سمح الأمر، وإجبارية ارتداء الكمامات، وغلق المآتم وصالات الأفراح.

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