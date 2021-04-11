6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في درنة

مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولى درنة، الأحد، دخول ست حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى مركز «الشفاء» للعزل.

وشدد المركز في تقريره اليومي عن الوضع الوبائي في المدينة، المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على ضرورة التقيد بتعليمات السلامة والوقاية الشخصية من فيروس «كورونا».

- 8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في درنة

وفي مارس الماضي، أصدر رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنة إبراهيم عزوز، سبع توصيات للحد من انتشار الوباء، بينها تنفيذ حظر تجول جزئي، وإغلاق المنتجعات والمصايف، والعمل على تعقيم الأماكن الحكومية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إضافة إلى عزل المدن إذا سمح الأمر، وإجبارية ارتداء الكمامات، وغلق المآتم وصالات الأفراح.

وحتى الخميس، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا 166 ألفًا و888 حالة، بينها 11 ألفًا و753 نشطة، و152 ألفًا و328 شفاء، فيما توفي 2807 أشخاص جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.