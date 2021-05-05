تركيب خزان أكسجين بمركز عزل مستشفى جالو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 12:36 مساء
تركيب خزان أكسجين بمركز عزل مستشفى جالو، 5 مايو 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية فرع الواحات)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، اليوم الأربعاء، توريد باقي نواقص خزان تزويد أكسجين صناعي، إضافة إلى توريد أكثر من 100 أسطونة أكسجين لمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام.

ومن المقرر تركيب خزان الأكسجين بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، وتبلغ سعته التخزينية ثلاثة آلاف لتر وتكفي من خمسة إلى سبعة أيام؛ ما يسهم في القضاء على مشكلات نقص الأكسجين بشكل «جذري»، حسب ما نشرت اللجنة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- تحذير من «نقص» الأكسجين بمراكز العزل في الواحات

وقالت اللجنة إن رئيسها جلب أكثر من 100 أسطوانة أكسجين إلى مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام؛ وذلك للتخفيف من معاناة نقص الأكسجين ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمركز.

وسبق أن حذرت اللجنة في أبريل الماضي، من صعوبة الحصول على الأكسجين الطبي في ظل تعطل أغلب مصانع الأكسجين بالمنطقة الشرقية، وأوضحت أنها قد «تضطر إلى تحويل باقي الحالات إلى مراكز أخرى يتوافر بها الأكسجين إذا لزم الأمر».

أسطوانات أكسجين تم توريدها لمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، 5 مايو 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية فرع الواحات)
أسطوانات أكسجين تم توريدها لمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، 5 مايو 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية فرع الواحات)
أسطوانات أكسجين تم توريدها لمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، 5 مايو 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية فرع الواحات)
تركيب خزان أكسجين بمركز عزل مستشفى جالو، 5 مايو 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية فرع الواحات)
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