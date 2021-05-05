أهالي سرت يناشدون الدبيبة الإسراع في فتح الطريق الساحلي

أعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت ومجلس قبائل المدينة خلال إلقاء البيان، 4 مارس 2021، (بوابة الوسط)

ناشد أهالي مدينة سرت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل الفوري لفتح الطريق الساحلي «شريان الحياة»، بين سرت ومصراتة.

وقالوا، في بيان أمس الثلاثاء، إنهم يعانون من «أضرار جسيمة» جراء استمرار إغلاق الطريق؛ ما أثر «سلبا» على حياة المواطنين، وتسبب في «النقص الشديد» فى مشتقات الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وطالب البيان، الذي تلاه أعضاء بالمجلس التسييري للبلدية والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت، الدبيبة بتكليف إدارة شركة ليبيا نفط برفع قيد رسوم شحن الوقود إلى المحطات بسرت المفروضة على المواطنين، أسوة بالمدن الأخرى، وأيضا توجيه وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بتخصيص حصة من الوقود تكفي حاجات المدينة؛ بما يضمن إنهاء أزمة المحروقات فيها بشكل نهائي.