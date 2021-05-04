السفارة البريطانية: لقاء ممتاز في طرابلس مع وزير الصحة

الزاني (وسط) خلال اجتماعه مع مسؤولي السفارة البريطانية في طرابلس، 4 مايو 2021. (السفارة البريطانية)

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عقد عدد من مسؤوليها اجتماعًا مع وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي.

ووصفت السفارة، في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اللقاء بـ«الممتاز»، مشيرة إلى دعم المملكة المتحدة برامج في ليبيا لدعم الصحة النفسية.

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وقالت إن المملكة المتحدة من أكبر المساهمين في مبادرة «كوفاكس»، وتقوم الآن بتوزيع لقاحات «‫كوفيد- 19‬» في جميع أنحاء العالم، كما أنها أكبر مساهم طوعي في منظمة الصحة العالمية.