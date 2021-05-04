المنفي يبحث مع الوفد التركي سبل تذليل تحديات المرحلة الانتقالية

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ⁧‫مولود أوغلو‬ و⁧‫خلوصي أكار‬⁩ في العاصمة طرابلس، 3 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين «تحديات المرحلة الانتقالية وسُبل تذليلها» مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ⁧‫مولود أوغلو‬ و⁧‫خلوصي أكار‬⁩، وحسب المكتب الإعلامي للمنفي، «بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الإقتصادي».

وأجرى الوفد التركي مباحثات في العاصمة طرابلس الإثنين، حيث استقبل عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي بطرابلس الوفد برئاسة أوغلو، وتناولت المقابلة اآفاق التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والأمنية، والعسكرية، والسياسية، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

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كما استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الوفد التركي، حيث بحث اللقاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، بحسب ما أفاد بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

ويضم الوفد التركي وزير الدفاع الوطني خلوصي آكار، ورئيس الأركان والفريق أول ياشار غولر ورئيس جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان ، و نائب رئيس حزب العدالة والبناء، أفكان أعلا والوفد المرافق لهم.