المنفي يبحث مع الوفد التركي سبل تذليل تحديات المرحلة الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 12:22 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ⁧‫مولود أوغلو‬ و⁧‫خلوصي أكار‬⁩ في العاصمة طرابلس، 3 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين «تحديات المرحلة الانتقالية وسُبل تذليلها» مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ⁧‫مولود أوغلو‬ و⁧‫خلوصي أكار‬⁩، وحسب المكتب الإعلامي للمنفي، «بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الإقتصادي». 

وأجرى الوفد التركي مباحثات في العاصمة طرابلس الإثنين، حيث استقبل عضوا المجلس الرئاسي  موسى الكوني وعبد الله اللافي بطرابلس الوفد برئاسة  أوغلو، وتناولت المقابلة اآفاق التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والأمنية، والعسكرية، والسياسية، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي  نجلاء المنقوش. 

الدبيبة يستقبل وفدا تركياً رفيع المستوى
خلال لقاء اللافي والكوني.. أوغلو يشيد بالتطور الأمني في العاصمة طرابلس

كما استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الوفد التركي، حيث بحث اللقاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، بحسب ما أفاد بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

ويضم الوفد التركي وزير الدفاع الوطني خلوصي آكار، ورئيس الأركان والفريق أول ياشار غولر ورئيس جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان ، و نائب رئيس حزب العدالة والبناء، أفكان أعلا والوفد المرافق لهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 14)
فيديو
لمسة وفاء - علي ابراهيم (الحلقة 20)
فيديو
دباير (الحلقة 6)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 20)
فيديو
وفاة أربعة أشخاص جراء سيول في مدينة تاريخية في اليمن (فيديو وصور)
دولى
رسميا.. الدنمارك تلغي لقاح «جونسون آند جونسون» من برنامجها للتطعيم ضد «كوفيد»
دولى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير
إجراءات تأديبية وإفراج عن 3 لاعبين وصفقة مالية في الأهلي بنغازي
رياضة محلية
«الحرس البلدي» ينعي موظفه الذي قتل وأسرته في كاباو
ليبيا
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»