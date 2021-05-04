لورديان لـ«الاتحاد الاوروبي»: من الضروري مساعدة ليبيا في التصدي للاتجار وتهريب البشر

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الحاجة إلى تحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد بشأن ليبيا، مشددا على ضرورة مساعدتها في التصدي للاتجار بالبشر وتهريب البشر.

وقال لورديان لجريدة «تايمز أوف مالطا»، نقلته الاثنين عقب اجتماع مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التحدث بصوت واحد في ليبيا لأنه كان من «الملح للغاية» تنفيذ وقف إطلاق النار المتفق عليه وما تبعه من تشكيل حكومة مؤقتة جديدة والاتفاق على إجراء الانتخابات في ديسمبر.

وبشأن ملف الهجرة أكد لورديان الحاجة إلى «مزيد من التضامن من دول الاتحاد الأوروبي ودعمها لمساعدة ليبيا على تعزيز إدارتها للحدود». وواصل قائلا في مؤتمر صحفي مشترك «نحن بحاجة إلى مساعدة ليبيا في التصدي للاتجار بالبشر وتهريب البشر ويجب أن نساعدها على أن تصبح دولة آمنة ومسالمة، وهو الأهم بالنسبة للشعب الليبي الذي عانى لفترة طويلة جدًا».

المجلس الأطلسي: سياسة فرنسية خاطئة تزعزع الاستقرار في ليبيا وتشاد

وأكد الوزير الفرنسي تصميم بلاده على مواصلة محاولة إقناع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن الهجرة قضية أوروبية يجب معالجتها بشكل جماعي. وقال إن هناك مفاوضات بشأن ميثاق اللجوء والهجرة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية ، لكنه أصر على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إستراتيجية بشأن هذه المسألة ولا يمكنه معالجة القضية على أساس حالات الطوارئ.

وأضاف ردا على سؤال حول ما تخطط فرنسا للقيام به لتحقيق المزيد من التضامن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع تلك البلدان مثل مالطا وإيطاليا واليونان التي كانت تستقبل مئات المهاجرين كل عام، إن «مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك».

وأعلنت القوات البحرية الليبية، السبت إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي، أغلبهم من الجنسيات الأفريقية، كانوا على متن زوارق مطاطية في طريقهم نحو السواحل الأوروبية. وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية أن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا، مساء السبت، من إنقاذ المهاجرين في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية، وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين