عقيلة صالح يتسلم الميزانية المُعدلة من وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 12:11 صباحا
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يتسلم الميزانية العامة للدولة للعام 2021. (الإنترنت)

تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م  والمُعدلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لملاحظات مجلس النواب.

وبحث عقيلة صالح خلال لقاء بمكتبه في مدينة القبة مع وفد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية ضم كلا من وزير الخارجية  نجلاء المنقوش، ووزير التخطيط فاخر وفرنه ، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم ، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية.

كما تناول اللقاء مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال الأيام الأخيرة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسُبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء.

-  مجلس النواب يعيد مشروع قانون الميزانية العامة إلى الحكومة للتعديل
-  اجتماع وزاري في «المالية» لاستعراض توصيات مجلس النواب حول مشروع الميزانية

وأعاد مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 إلى حكومة الوحدة الوطنية بعدما صوت على هذا الإجراء أغلبية النواب خلال الجلسة التي عقدت بمدينة طبرق في 20 أبريل الجاري.

وطالب مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بتعديل مشروع قانون الميزانية العامة وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. تأجيل قمة يونايتد وليفربول لاعتبارات أمنية
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
أميركا وفرنسا وألمانيا ترسل مساعدات أكسجين إلى الهند لمواجهة «كوفيد-19»
دولى
دباير (الحلقة 5)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
بالصور.. فضاءات الشعر تحيي ليالي رمضان
ثقافة وفن
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق