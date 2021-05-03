عقيلة صالح يتسلم الميزانية المُعدلة من وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يتسلم الميزانية العامة للدولة للعام 2021. (الإنترنت)

تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م والمُعدلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لملاحظات مجلس النواب.

وبحث عقيلة صالح خلال لقاء بمكتبه في مدينة القبة مع وفد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية ضم كلا من وزير الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير التخطيط فاخر وفرنه ، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم ، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية.

كما تناول اللقاء مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال الأيام الأخيرة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسُبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء.

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وأعاد مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 إلى حكومة الوحدة الوطنية بعدما صوت على هذا الإجراء أغلبية النواب خلال الجلسة التي عقدت بمدينة طبرق في 20 أبريل الجاري.

وطالب مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بتعديل مشروع قانون الميزانية العامة وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.