لجنة شؤون الإيفاد تصدر توصيات للكليات التقنية

الاجتماع الأول للجنة شؤون الإيفاد بوزارة التعليم التقني والفني، 2 مايو 2021. (وزارة التعليم التقني والفني)

شدد رئيس لجنة شؤون الإيفاد بوزارة التعليم التقني والفني، إمحمد أبوراس، على «ضرورة متابعة كافة الإجراءات مع الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا بما يكفل سبل نجاح عمل اللجنة تحقيقا لتطلعات منتسبيها».

جاء ذلك خلال ترؤس أبوراس، صباح الأحد، الاجتماع الأول للجنة، حيث استعرض الاجتماع الذي حضره علي دخيل ومهند قشوط، وعلي عقيرب وعادل الأحرش وأكرم الوصباع أعمال الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا ومدى التزامها بإحالة قوائم المستهدفين بالإيفاد لاستكمال دراستهم العليا.

وتوصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات والاقتراحات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، ومنها وضع وعاء زمني لعمل اللجنة.

وأصدر وزير التعليم التقني والفني القرار رقم 48 لسنة 2021. بشأن تشكيل لجنة لحصر وتجميع أسماء الطلبة الأوائل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين المستهدفين بالإيفاد.