«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر بـ6 دنانير أو 2 كيلو شعير وأرز وتمر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 03:49 مساء
شعار دار الإفتاء الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

حددت دار الإفتاء الليبية، قيمة زكاة الفطر بستة دنانير عن كل مسلم قادر؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، وللقمح 2.250 كيلوغرام، وللشعير والأرز والتمر 2 كيلوغرام.

وقالت دار الإفتاء في بيان اليوم، إن بعض أهل العلم أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر نقدًا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير.

وأكدت الدار أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، ووجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، كما يشترط إخراجها قبل صلاة العيد.

ونشرت داء الإفتاء بيانًا اليوم جاء نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم قادر؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، ويجب على المسلم إخراجها عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، وذلك من غالب قوت البلد، في شهر رمضان؛ طهرة للصائم، ومواساة للفقير، وهي صاع؛ أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره من القمح (2.250) كيلوغرام، ومن الشعير والأرز والتمر (2) كيلوغرام عن الشخص الواحد.

وقد جوز بعض أهل العلم إخراج القيمة في زكاة الفطر نقدًا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير، وهم ممن يقتدى به من أئمة الهدى من أعلام الأمة، منهم عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة والبخاري وابن تيمية رحمهم الله جميعًا، وقيمتها نقدًا لهذا العام ستة دينارات (6 د.ل).

ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، وأفضل وقت لإخراجها هو بعد الفجر من يوم العيد، وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة.

تقبل الله الصيام والقيام، وأعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية العيد باليمن والخير، وأمن بلادنا وبلاد المسلمين من كل خوف، وجمع الكلمة على الهدى والتقى.

والله الموفق.

دار الإفتاء الليبية

صدر يوم الأحد: 20 رمضان 1442هـ

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
بالصور: جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب «أولد ترافورد» للتظاهر قبل ساعات من ...
رياضة عالمية
أميركا وفرنسا وألمانيا ترسل مساعدات أكسجين إلى الهند لمواجهة «كوفيد-19»
دولى
دباير (الحلقة 5)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
بالصور.. فضاءات الشعر تحيي ليالي رمضان
ثقافة وفن
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق