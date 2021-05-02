«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر بـ6 دنانير أو 2 كيلو شعير وأرز وتمر

شعار دار الإفتاء الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

حددت دار الإفتاء الليبية، قيمة زكاة الفطر بستة دنانير عن كل مسلم قادر؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، وللقمح 2.250 كيلوغرام، وللشعير والأرز والتمر 2 كيلوغرام.

وقالت دار الإفتاء في بيان اليوم، إن بعض أهل العلم أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر نقدًا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير.

وأكدت الدار أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، ووجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، كما يشترط إخراجها قبل صلاة العيد.

ونشرت داء الإفتاء بيانًا اليوم جاء نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم قادر؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، ويجب على المسلم إخراجها عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، وذلك من غالب قوت البلد، في شهر رمضان؛ طهرة للصائم، ومواساة للفقير، وهي صاع؛ أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره من القمح (2.250) كيلوغرام، ومن الشعير والأرز والتمر (2) كيلوغرام عن الشخص الواحد.

وقد جوز بعض أهل العلم إخراج القيمة في زكاة الفطر نقدًا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير، وهم ممن يقتدى به من أئمة الهدى من أعلام الأمة، منهم عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة والبخاري وابن تيمية رحمهم الله جميعًا، وقيمتها نقدًا لهذا العام ستة دينارات (6 د.ل).

ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، وأفضل وقت لإخراجها هو بعد الفجر من يوم العيد، وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة.

تقبل الله الصيام والقيام، وأعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية العيد باليمن والخير، وأمن بلادنا وبلاد المسلمين من كل خوف، وجمع الكلمة على الهدى والتقى.

والله الموفق.

دار الإفتاء الليبية

صدر يوم الأحد: 20 رمضان 1442هـ