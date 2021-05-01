ألمانيا تدعم حملة التطعيم الليبية ضد «كورونا» بـ5 ملايين يورو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 09:06 مساء
ألمانيا تدعم حملة التطعيم الليبية ضد «كورونا» بـ5 ملايين يورو، 1 مايو 2021. (السفارة الألمانية)

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، دعم حملة التطعيم الليبية ضد فيروس «كورونا المستجد» بمبلغ خمسة ملايين يورو؛ بهدف تطعيم 4.8 مليون شخص «في أسرع وقت ممكن»، وذلك في سياق خطة الانتشار والتطعيم الوطنية. 

وسيتم توفير المبلغ لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، التي بدورها ستدعم السلطات الليبية بما في ذلك وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في جهودهما للتطعيم، وفق بيان منشور على صفحة السفارة الألمانية لدى ليبيا بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الدعم يأتي في إطار مشروع يهدف إلى «ضمان حصول الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق النائية وكذلك المهاجرين واللاجئين، على اللقاحات بسرعة».

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ويستهدف المشروع إنشاء سلسلة تبريد موثوقة تمكن مقدمي الرعاية الصحية الليبيين من نشر اللقاحات في مراكز التطعيم في جميع مناطق البلاد وتخزينها بأمان حتى تتم عملية التلقيح، إضافة إلى بناء القدرات على تنسيق حملة التطعيم، وتدريب ستة آلاف من العاملين في مجال التحصين، فضلا عن زيادة الوعي بين السكان بفوائد التطعيم ومخاطره. 

وقالت السفارة الألمانية إن المشروع يستغرق 18 شهرا، ولكن نظرًا «للحاجة الملحة للمضي قدمًا في الحملة، سيتم بالفعل تنفيذ الجزء الأكبر من الإجراءات في الأشهر المقبلة».

وخلال إحاطة حول سير عمل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد مرور 13 يوما على إطلاقها، قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الخميس، إن الحملة تسير بشكل «مرض»، لافتا إلى تطعيم نحو 70 ألف شخص.

وتحدث النجار عن إقبال «جيد» من قبل المواطنين على التسجيل بمنظومة التطعيم، متوقعا أن تسهم في تقليل نسب الإصابة والوفيات وحماية الفئات المستهدفة من الفيروس.

ألمانيا تدعم حملة التطعيم الليبية ضد «كورونا» بـ5 ملايين يورو، 1 مايو 2021. (السفارة الألمانية)
ألمانيا تدعم حملة التطعيم الليبية ضد «كورونا» بـ5 ملايين يورو، 1 مايو 2021. (السفارة الألمانية)
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