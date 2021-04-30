النجار: تطعيم ٧٠ ألف شخص ضد «كورونا».. والحملة تسير بشكل مرض

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 01:51 مساء
بدر النجار (يسار) يقدم إحاطة حول سير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، 30 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، التي انطلقت قبل 14 يوما تسير بشكل «مرض»، لافتا إلى تطعيم نحو 70 ألف شخص.

وفي فيديو مصور بثته صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، الجمعة، قدم النجار إحاطة حول سير عمل الحملة، متحدثا عن إقبال «جيد» من قبل المواطنين، متوقعا أن تسهم في تقليل نسب الإصابة والوفيات وحماية الفئات المستهدفة من الفيروس.

ونوه بجهود الإدارات المختلفة بمركز بمكافحة الأمراض، ومديري الخدمات الصحية في البلديات، ومديري حملة التطعيم والمطعمين والمطعمات، على «إنجاح» الحملة رغم «قلة الإمكانات».

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وأوضح النجار أن هذه المرحلة من حملة التطعيم تستهدف كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، لافتا إلى أنهم الأكثر عرضة للإصابة والتعرض لمضاعفات، داعيا المواطنين خارج هاتين الفئتين إلى عدم التسجيل للحصول على اللقاح والانتظار حتى وصول شحنات أخرى.

ولفت إلى حدوث بعض الاستثناءات في منظومة التطعيم مثل تطعيم الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملة في مراكز العزل والفلترة وغالبيتهم من الشباب، إضافة إلى تطعيم المعتمرين، ودعا مراكز التطعيم إلى ضرورة الالتزام بالمنظومة.

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