«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

سفينة راسية في أحد الموانئ، (أرشيفية: الإنترنت)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة صباح اليوم الخميس، على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، كما لن يتجاوز ارتفاع الموج المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف المتر ومتر.

- البحر خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.