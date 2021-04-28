دي مايو يعلن إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو. (آكي)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي وتعيين القنصل العام كارل باتوري على رأسها، مثمنا عودة الوحدة إلى ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد دي مايو في إحاطة قدمها إلى البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، على أن «الاهتمام سيبقى موجها على ترسيخ الأوضاع الأمنية على الأرض في ليبيا وعلى إجراء الانتخابات» في 24 ديسمبر 2021، حسبما نص عليه الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين، مضيفا أنه «وفي هذا الإطار، يمكننا القول أخيرًا إننا أمام حقبة جديدة من العلاقات بين إيطاليا وليبيا».

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وقال دي مايو إنه من أجل «تثمين عودة الوحدة للبلاد، فمن مصلحة إيطاليا ضمان وجودنا المؤسسي أيضًا في برقة وفزان». مؤكدا أنه «بجانب سفارتنا في طرابلس، الوحيدة لدولة أوروبية التي ظلت مفتوحة حتى في أصعب اللحظات، نعيد فتح القنصلية العامة لإيطاليا في بنغازي، حيث قمنا بالفعل بتعيين القنصل العام كارلو باتوري، كما أننا بصدد إنشاء قنصلية فخرية في سبها في الجنوب».

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن الموافقة على فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس وإعادة تنشيط المعهد الثقافي الإيطالي. كما كشف عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة إلى روما خلال الأيام القادمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».