دي مايو بعد مباحثات مع المنقوش: التزام بتحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 10:29 مساء
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو خلال مباحثات في روما، 22 أبريل 2021. (الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، الخميس، أنه شدد، خلال لقائه مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على «إلتزام إيطاليا بتحقيق الاستقرار في عملية يقودها الليبيون».

وقال في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في أعقاب اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في روما، أنه أكد أيضًا إعادة فتح وشيك للقنصلية الايطالية العامة في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

وأضاف دي مايو إن «تعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، وهذا عنصر مركزي، يؤكد التزام إيطاليا بوحدة الأراضي الليبية. وفي هذا الصدد، أذكّر أيضًا بقرار إنشاء قنصلية فخرية في مدينة سبها بفزان، مما يؤكد كذلك الاهتمام الذي توليه إيطاليا لجميع مناطق ليبيا».

وبدأت المنقوش زيارة إلى إيطاليا من المقرر أن تلتقي خلالها أيضًا مع وزير الدفاع لورينزو غويريني، ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، وهي الزيارة الأولى لمسؤول في حكومة الوحدة إلى إيطاليا.

وحسب وكالة «نوفا» الإيطالية، فمن المتوقع أن تشهد الزيارة، التي هي الأولى للمنقوش في أوروبا على المستوى الثنائي بعد زيارة تونس في الثامن أبريل، الاتفاق على الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الفنية الإيطالية-الليبية المشتركة.

وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عقب مباحثات في روما، 22 أبريل 2021. (الإنترنت)
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عقب مباحثات في روما، 22 أبريل 2021. (الإنترنت)
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عقب مباحثات في روما، 22 أبريل 2021. (الإنترنت)
وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مباحثات في روما، 22 أبريل 2021. (الإنترنت)
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