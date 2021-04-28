إنقاذ 108 مهاجرين قبالة ساحل الزاوية

مهاجرون جرى إنقاذهم قبالة ساحل الزاوية، 28 أبريل 2021، (الناطق باسم القوات البحرية)

أنقذ جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، اليوم الأربعاء، كانوا على متن زورق مطاطي قبالة ساحل الزاوية، متجه إلى الشواطئ الأوروبية.

وتلقى الجهاز نداء استغاثة من القارب، ليتحرك على أثره طاقم الزورق فزان إلى موقعه، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حسب بيان الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفور إتمام عملية الإنقاذ، أنزل المهاجرون في قاعدة طرابلس البحرية؛ تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.