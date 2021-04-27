الكبير يبحث مع نائبين خطة «المركزي» لحل مشكلة السيولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 04:23 مساء
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في لقاء مع عضوي مجلس النواب سالم قنان وعائشة شلابي، 27 أبريل 2021. (الإنترنت)

ناقش محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء مع عضوي مجلس النواب سالم قنان وعائشة شلابي خطة مصرف ليبيا المركزي في حل مشكلة السيولة وتوصيلها لكافة مناطق ليبيا.

ويوم 19 أبريل الجاري، عقد محافظ المصرف المركزي  اجتماعًا مع إدارات مصارف الجمهورية، والوحدة، والصحارى والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا، وبحث ما جرى تنفيده فيما يتعلق بملف السيولة، حيث  أفادت المصارف بأنها باشرت في فتح كافة فروعها أمام الزبائن ورفع سقف السحب اليومي وتوفير السيولة بشكل منتظم.

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وخلال لقاء الكبير مع إدارات المصارف، شدد المصرف المركزي على أنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها. وحسب بيان، جدد المصرف المركزي استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصارف بشأن الصعوبات الأمنية التي تواجه المصارف في نقل العملة لكافة المدن الليبية.

وأكد الكبير على المصارف «التسريع في عملية تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن، ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها، وحث المصارف على تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير. 

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