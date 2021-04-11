الكبير يبحث مع 5 مصارف إيصال السيولة النقدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 05:28 مساء
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال لقاء مع عدد من مديري المصارف التجارية في العاصمة طرابس، 11 أبريل 2021. (فيسبوك)

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير، الأحد، مع مديري عموم خمسة مصارف تجارية دعم جهود المصارف في إيصال السيولة النقدية.

وعقد الكبير اجتماعًا بمكتبه بالعاصمة طرابلس مع مديري مصارف الجمهورية والوحدة والصحارى والتجاري الوطني وشمال أفريقيا، بحضور عدد من مديري إدارات المركزي .

وحسب الصفحة الرسمية للمصرف المركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناقش الاجتماع تحسين خدمات الدفع الالكتروني.

تراجع أزمة السيولة بعد توحيد سعر صرف الدينار

وعلى صعيد متصل، أجرى الكبير لقاءً آخر مع عدد من مديري ومسؤولي إدارات المركزي؛ بهدف متابعة سير استراتيجية المصرف المركزي لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني خلال العام 2021، وتحفيز المصارف التجارية لتطوير منظوماتها لمواكبة مستجدات الدفع الإلكتروني.

وقاد تعديل سعر صرف الدينار الليبي، يناير الماضي، إلى تخفيف أزمة السيولة في أنحاء البلاد، حيث أصبح سعر العملة الوطنية مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار.

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال لقاء مع عدد من مديري الإدارات بالمصرف في العاصمة طرابس، 11 أبريل 2021. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أشباه الموصلات.. أزمة تربك الصناعة العالمية
اقتصاد
رجل الأزمات - الذكرى الأولى لرحيل دكتور محمود جبريل
فيديو
ريال مدريد يسقط برشلونة ويرتقي إلى صدارة الدوري الإسباني
رياضة عالمية
طبيب شرعي أميركي: جورج فلويد توفي فعليا بسبب الضغط على عنقه
دولى
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
شركة الخليج العربي للنفط: خفض الإنتاج بداية من الأربعاء لأسباب فنية وتراكم ...
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا