الكبير يبحث مع 5 مصارف إيصال السيولة النقدية

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال لقاء مع عدد من مديري المصارف التجارية في العاصمة طرابس، 11 أبريل 2021. (فيسبوك)

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير، الأحد، مع مديري عموم خمسة مصارف تجارية دعم جهود المصارف في إيصال السيولة النقدية.

وعقد الكبير اجتماعًا بمكتبه بالعاصمة طرابلس مع مديري مصارف الجمهورية والوحدة والصحارى والتجاري الوطني وشمال أفريقيا، بحضور عدد من مديري إدارات المركزي .

وحسب الصفحة الرسمية للمصرف المركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناقش الاجتماع تحسين خدمات الدفع الالكتروني.

تراجع أزمة السيولة بعد توحيد سعر صرف الدينار

وعلى صعيد متصل، أجرى الكبير لقاءً آخر مع عدد من مديري ومسؤولي إدارات المركزي؛ بهدف متابعة سير استراتيجية المصرف المركزي لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني خلال العام 2021، وتحفيز المصارف التجارية لتطوير منظوماتها لمواكبة مستجدات الدفع الإلكتروني.

وقاد تعديل سعر صرف الدينار الليبي، يناير الماضي، إلى تخفيف أزمة السيولة في أنحاء البلاد، حيث أصبح سعر العملة الوطنية مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار.

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال لقاء مع عدد من مديري الإدارات بالمصرف في العاصمة طرابس، 11 أبريل 2021. (فيسبوك)