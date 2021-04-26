افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق بعد صيانته

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 26 أبريل 2021, 10:51 مساء
حفل افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق. (المجلس البلدي طبرق)

شهدت مدينة طبرق، مساء اليوم الإثنين، مراسم افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق بعد صيانته بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية وعدد من الحكماء والأعيان ومسؤولي القطاعات العامة بالمدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط»، إن الشركة المنفذة لصيانة مقر البلدية «أنجزت عملها في وقت قياسي وقامت بصيانة المقر بالكامل بشكل ممتاز، وتحويره مع إضافات جديدة، وتأثيثه بأحدث وأفخم الأثاث».

وحضر افتتاح مقر البلدية أعضاء المجلس التسييري للبلدية والمنطقة العسكرية ومديرية الأمن وعدد من الأعيان والحكماء ومسؤولي القطاعات العامة بالمدينة.

حفل افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حفل افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حفل افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حفل افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حفل افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
حفل افتتاح مقر المجلس البلدي طبرق. (المجلس البلدي طبرق)
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