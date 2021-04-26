صنع الله: تخصيص حكومة الوحدة الوطنية جزء من الميزانية للشركات النفطية بمثابة عودة الروح

صنع الله خلال اجتماعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بمقر شركة الخليج العربي للنفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، باستجابة حكومة الوحدة الوطنية «السريعة» وتخصيصها جزءا من الميزانية للمؤسسة، مؤكدا أن الشركات الوطنية قادرة على إعادة الإنتاج بشكل تدريجي، وفق تصريح نشرته المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الإثنين، بعد أسبوع من إعلانها ووقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء؛ وذلك «بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة» وفق بيان أصدرته المؤسسة يوم الإثنين الماضي.

وقال صنع الله إن الشركات الوطنية «واجهت وضعا ماليا حرجا للغاية أدى إلى تذبذب الإنتاج»، مؤكدا تأثر «شركة سرت بشكل سلبي بسبب عدم تخصيص الميزانيات اللازمة للصيانة منذ ما يزيد على سبعة أشهر؛ مما أدى إلى انخفاض إنتاج الشركة في نهاية يناير الماضي من 102 ألف برميل في اليوم إلى أقل من 82 ألف برميل يوميا في مارس الماضي، وكذلك عانت شركة الخليج العربي للنفط ظهور عديد المشاكل الفنية الناجمة عن نقص لوازم التشغيل وقطع الغيار، مما أفقدها القدرة على المحافظة على معدلات إنتاج منتظمة».

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واعتبر صنع الله «أن استجابة حكومة الوحدة الوطنية السريعة، وتخصيصها جزءا من الميزانية بمثابة عودة الروح إلى هذه الشركات من جديد وجعلها قادرة على تسديد ديونها لدى شركات الخدمات ومزودي المواد، مما يمكن الشركتين من معالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج بشكل تدريجي».

واجتمع صنع الله، في وقت سابق اليوم في مدينة بنغازي، مع شركة الخليج العربي وشركة سرت لإنتاج النفط لمناقشة كافة التحديات التي يعانيها قطاع النفط، خاصة الشركات الوطنية التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن صنع الله سيقوم بزيارة تفقدية، غدا الثلاثاء، إلى مدينة البريقة للرفع من الروح المعنوية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.