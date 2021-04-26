الغاوي يتعهد بالتواصل مع «هيونداي أمكو» لاستكمال مشروع إسكاني بالقبة

وزير الإسكان أبوبكر محمد الغاوي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال زيارة إلى مشروع سكني في القبة، 26 أبريل 2021. (فيسبوك)

تعهد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر محمد الغاوي بالعمل على التواصل مع «هيونداي أمكو » الكورية المنفذة لمشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة لتسهيل إجراءات عودتها إلى ليبيا، واستئناف العمل بالمشروع الذي يحل جزءا من أزمة السكن في المدينة.

وعقد الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام، اجتماعا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبعدها أجريا جولة تفقدية للمشاريع السكنية بمدينة القبة، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة، في مقدمتها تفعيل مشاريع الإسكان والمرافق المتكاملة في كافة أنحاء ليبيا، وحث الشركات الأجنبية على العودة للعمل وتأمين عودتها لبدء مرحلة البناء والتنمية. وأجرى الوزيران ورئيس مجلس النواب زيارة ميدانية لمشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة الذي تنفذه الشركة.