وزيرا الإسكان والمهجرين يتفقدان المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 05:05 مساء
اجتماع مع عدد من أعيان مدينة درنة

تفقد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، اليوم الأحد، المناطق المتضررة والمدمرة في درنة جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة. وعقد الغاوي وأبوخزام خلال جولتهما التفقدية اجتماعا مع عدد من أعيان مدينة درنة حضره وكيل ديوان البلدية، بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني. وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش الصعوبات والمشاكل التي تعانيها الأسر النازحة، وسبل إعادة إعمار المدنية وجبر الضرر لأسر ضحايا الحرب.

وأضافت أن وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين أحمد أبوخزام، تسلم مذكرة شارحة مرفقة بكشوفات للأسر النازحة، تمهيدا لتقديم الدعم والاحتياجات الأساسية لهم، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تكثيف الجهود لتهيئة مسح إحصائي للمهجرين في كل مناطق البلاد قريبا، تمهيدا للوصول إلى قائمة تتضمن الخدمات والأولويات التي سيعمل عليها فريق عمل الوزارة.

وأكد وزيرا الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان والإسكان والتعمير، ضرورة الإسراع في معالجة مشاكل هذه المناطق تدريجيا، ووفقا للأولويات التي تضعها الجهات ذات العلاقة المباشرة بإعادة الإعمار، سواء في البنى التحتية، أو شبكة الكهرباء وغيرها من الأولويات التي ستسهم في إعادة الحياة لهذه المناطق.

اجتماع مع عدد من أعيان مدينة درنة
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